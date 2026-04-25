Trabzon'da kayıp Oral Şengün'ün cesedi 85 kilometre uzakta Rize'de bulundu

Rize'nin Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi kıyı şeridinde kayalıklar arasında bulunan erkek cesedinin, Trabzon'un Araklı ilçesinde 13 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan Oral Şengün'e ait olduğu belirlendi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde kaybolan Oral Şengün'den (27) uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, emniyet birimlerince yapılan kamera incelemeleri ve teknik analizler sonucunda cep telefonu sinyalinin son olarak Konakönü mevkiinde tespit edildiği belirlenmişti. Bunun üzerine bölgede yürütülen çalışmalar genişletilerek sahil hattına kaydırılmış, aramalara jandarma, sahil güvenlik, AFAD ve dalgıç polis ekipleri ile drone destekli hava unsurları da katılmıştı.

Saha çalışmalarının sürdüğü süreçte Rize kıyılarında kayalıklar arasında bulunan ceset için yapılan incelemelerde kimlik tespiti netleşti. Adli tıp süreci ve resmi değerlendirmeler sonucunda bulunan kişinin Oral Şengün olduğu kesinleşti.

Şengün'ün kaybolduğu nokta ile cesedin bulunduğu kıyı şeridi arasında yaklaşık 85 kilometrelik mesafe olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin kesin bulguların adli tıp raporuyla ortaya çıkması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Aynı şehir aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın

Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Galatasaray, Liverpool'a yaptığını Fenerbahçe'ye de gerçekleştirecek

Fenerbahçe'yi alt etme planı belli