Trabzon'da kayıp Oral Şengün'ün cesedi 85 kilometre uzakta Rize'de bulundu

Rize'nin Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi kıyı şeridinde kayalıklar arasında bulunan erkek cesedinin, Trabzon'un Araklı ilçesinde 13 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan Oral Şengün'e ait olduğu belirlendi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde kaybolan Oral Şengün'den (27) uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, emniyet birimlerince yapılan kamera incelemeleri ve teknik analizler sonucunda cep telefonu sinyalinin son olarak Konakönü mevkiinde tespit edildiği belirlenmişti. Bunun üzerine bölgede yürütülen çalışmalar genişletilerek sahil hattına kaydırılmış, aramalara jandarma, sahil güvenlik, AFAD ve dalgıç polis ekipleri ile drone destekli hava unsurları da katılmıştı.

Saha çalışmalarının sürdüğü süreçte Rize kıyılarında kayalıklar arasında bulunan ceset için yapılan incelemelerde kimlik tespiti netleşti. Adli tıp süreci ve resmi değerlendirmeler sonucunda bulunan kişinin Oral Şengün olduğu kesinleşti.

Şengün'ün kaybolduğu nokta ile cesedin bulunduğu kıyı şeridi arasında yaklaşık 85 kilometrelik mesafe olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin kesin bulguların adli tıp raporuyla ortaya çıkması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı