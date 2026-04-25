Rize'de kıyıya vuran erkek cesedi bulundu

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi mevkiinde, deniz kıyısındaki kayalık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, kıyı şeridinde kayalıklar arasında hareketsiz bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cesedin, kıyıya vurmuş halde bulunduğu öğrenilirken, olay yeri güvenlik çemberine alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, bulunan cesedin Trabzon'un Araklı ilçesinde kayıp olarak aranan genç olabileceği yönünde iddialar gündeme gelirken, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ve resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadığı bildirildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı