Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle Kepez çayı taştı
Güncelleme:
Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kepez çayının taşmasına sebep oldu. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki çay taştı. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı. - ÇANAKKALE

