Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali Başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali başladı.

Güzelyalı Atatürk Parkı'nda başlayan festivalde, KKTC Akdoğan Gençlik Merkezi, KKTC Othello, Bulgaristan, Romanya, Gala Kültür Sanat Merkezi, Ulu Zeybekler ve Mudanya Belediyesi Halk Dansları ekipleri sahne aldı.

Festival, 12 Eylül Perşembe günü Mütareke Meydanı'nda ve 13 Eylül Cuma günü ise Trilye sahilinde devam edecek.