Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Güzelyalı önlerinde sürüklendiği tespit edilerek, KIYEM-1 botuyla güvenli bir şekilde Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
İçinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin Güzelyalı önlerinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.
Tekne yedeklenerek, Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel