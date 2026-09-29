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Ordu Altınordu'da denizde cesedi bulunan olta balıkçısı son yolculuğuna uğurlandı

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Ordu Altınordu'da denizde cesedi bulunan olta balıkçısı son yolculuğuna uğurlandı
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Ordu Altınordu'da denizde cesedi bulunan 65 yaşındaki olta balıkçısının cenazesi toprağa verildi. Güzelyalı Merkez Camisi'ndeki törene ailesi, yakınları, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve vatandaşlar katıldı; cenaze aile mezarlığına defnedildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün denizde cesedi bulunan olta balıkçısı Özen Arslan'ın (65) cenazesi toprağa verildi.

Arslan için Güzelyalı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve vatandaşlar katıldı.

Olta balıkçısı Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Güzelyalı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak için dün denize açılan ve daha sonra kendisine ulaşılamayan Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içi boş halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurmuştu.

Ekiplerin arama çalışmasında Arslan'ın cansız bedeni, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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