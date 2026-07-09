5. Şut Kliniği Çalıştayı Çanakkale'de Yapıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu tarafından düzenlenen "5. Şut Kliniği ve Edit-Analiz Çalıştayı", Çanakkale Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre çalıştay kapsamında katılımcılar, Tarihi Gelibolu Yarımadası ve Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Eğitim programında, milli takımın eski kaptanlarından TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, TBF Eğitim Kurulu Üyesi Menderes Gümüşdal, Bahçeşehir Koleji Yardımcı Antrenörü Serhan Aydanarığ ile psikolojik performans danışmanı Ömer Gür, katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Çalıştayda, şut gelişimi ve psikolojik performans başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Sahada yapılan uygulamalar ve interaktif oturumlarla katılımcılar, teknik gelişimlerini destekleme ve antrenörlük becerilerini geliştirme fırsatı buldu.