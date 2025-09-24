İzmir'de Parkta Çıkan Kavga: 14 Tutuklama

(İZMİR) – İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı Parkı'nda 19 Eylül'de bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı Parkı paten pistinde 19 Eylül'de iki husumetli grup arasında çıkan kavgada karşılıklı silah ve bıçak kullanılmıştı. Meydana gelen olayda E.Ö.(24) göğüs ve diz bölgesinden aldığı isabetler sonucunda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İki grup arasında çıkan arbedede 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Spor Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli ile olayda kullanılan bir tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.B.(43), E.K.(23) ve M.O.(33) adli kontrol şartıyla, E.V. (51) ise bir adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı.