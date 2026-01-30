Haberler

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Çanakkale Güzelyalı köyü girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.İ.Ö. yönetimindeki 55 ARS 36 plakalı otomobil ile S.K idaresindeki 32 E 0900 plakalı otomobil, merkeze bağlı Güzelyalı köyü girişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile S.Z, M.Z ve T.Z. yaralandı.

Yaralılar, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
