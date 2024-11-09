Hırsızlık Suçundan 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık suçundan 19 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan B.T. adlı hükümlü, Güzelyalı Mahallesi'nde yakalandı. Polis, uzun süredir aranan hükümlüyü başarıyla ele geçirerek cezaevine teslim etti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 19 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titizlikle yürüttükleri çalışmada, uzun süredir aranan hükümlü B.T'nin (27), Güzelyalı Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalanan hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.