Çanakkale'de Yangın: Turgut Reis Tabyası ve Güzelyalı Mezarlığı Zarar Gördü

TURGUT REİS TABYASI'NIN ÇEVRESİ İLE GÜZELYALI KÖYÜ MEZARLIĞI ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde dün çıkan ve geniş alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında, Çanakkale'de 2'nci Dünya Savaşı sırasında boğaz savunması için inşa edilen Turgut Reis Tabyası'nın çevresi ile Güzelyalı köyü mezarlığı zarar gördü.

'ALLAH BİR DAHA ÇANAKKALE'YE BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMASIN'

Öte yandan Çan Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Oğuz Yıldız (32), gece boyunca yangına müdahale ettiklerini belirterek, "Buraya geldiğimizde ilk olarak yeni alev almaya başlayan bir restorana müdahale ettik. Ardından ise alevlerin İntepe'deki meskun mahale ve evlere gelmemesi için mücadelemizi verdik. Gece boyunca da İntepe'nin arka tarafındaki Bayramiç bölgesine yakın mevzilerde bekledik. Sabaha kadar yangına müdahale ettik. Şu an aracımız bozuldu. Ustamızın gelmesini bekliyoruz. Yorgunuz. Allah, bir daha Çanakkale'ye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,