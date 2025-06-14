Göztepe, 100. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Göztepe, 100. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı
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İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 100. yıl dönümünü Güzelyalı Sahili'nde düzenlenen büyük bir etkinlikle kutladı. Binlerce taraftar, meşalelerle geceyi aydınlatarak ve müzikle eğlenerek coşkulu bir atmosfer yarattı.

İZMİR'İN en köklü kulüplerinden olan Göztepe, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Güzelyalı Sahili'ne akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

Göztepe Spor Kulübü, 100'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, saatler 19.25'i göstermesiyle birlikte Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başladı. Saatler 20.00 olunca da DJ Levent Özbay sahneye çıktı. Müzik gösterileriyle binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar eğlenirken, ışık ve lazer gösterisi de yapıldı.

2006 yılından bu yana gelenekselleşen ve yine on binlerce Göztepe taraftarının yer aldığı organizasyonda saatler 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'ndan atılacak ilk işaret fişeğinin ardından meşale şov başladı ve 15 dakika sonra da havai fişek gösterisi gerçekleşti. Sarı-kırmızılı taraftarlar yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken, söyledikleri bestelerle de ortamı şölen havasına çevirdi.

Öte yandan Göztepe'nin 100'üncü yıl kutlamasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir il milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katılım gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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