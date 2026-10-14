Çanakkale Güzelyalı'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı

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Çanakkale'de seyir halindeki otomobilden alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Güzelyalı köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünden aniden alevler yükseldi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı