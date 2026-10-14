Haberler

Çanakkale Güzelyalı'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Güzelyalı'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyünde İzmir-Çanakkale karayolunda seyir halindeki otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'de seyir halindeki otomobilden alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Güzelyalı köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünden aniden alevler yükseldi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Uşak'ta pazara giden annenin evi küle döndü! Kundakladığı iddia edilen kızı aranıyor

Anne pazardayken evi küle döndü! Şikayetçi olduğu kişi kızı
Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
İstanbul Havalimanı'nda çikolata kaplı uyuşturucu! İranlı 2 yolcu taksiye binmek üzereyken yakalandı

Taksiye binmek üzereydiler! Valizdeki çikolataların sırrı çözüldü
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var

Ve olay adam konuştu! Dün gece olanlara daha fazla dayanamadı
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

Gökyüzünde uçuşanlar kuş değil! Ülkenin başkentinde kırmızı alarm
Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü

İstanbul'a gelen turist çift, gördükleri karşısında şaşkına döndü