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Bursa'da denizde hareketsiz bulunan kişi hayatını kaybetti

Bursa'da denizde hareketsiz bulunan kişi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Burgaz Sahili'nde sabah saatlerinde kıyıdan 5 metre açıkta yüzüstü hareketsiz bulunan M.A. (70), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde hareketsiz bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güzelyalı Burgaz Sahili'nde sabah kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta yüzüstü şekilde hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, dalgıç ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan M.A'ya (70), sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan M.A, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
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