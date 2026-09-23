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Bülent Turan, Çanakkale'deki kamp merkezinde milli sporcularla buluştu

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Bülent Turan, Çanakkale'deki kamp merkezinde milli sporcularla buluştu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'deki Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek milli sporcular, antrenörler ve gençlerle buluştu. Turan, sporun gençlerde disiplin, azim, kardeşlik ve takım ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de milli sporcular, antrenörler ve gençlerle bir araya geldi.

Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Turan, ay yıldızlı bayrağı uluslararası alanda temsil eden sporcularla sohbet ederek, gençlerin çalışmalarını ve kamp sürecini yakından takip etti.

Turan, ziyarette Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların aynı çatı altında, aynı hedef doğrultusunda emek verdiği merkezin önemine dikkati çekti.

Sporun yalnızca başarı ve madalyadan ibaret olmadığını belirten Turan, sporun gençlerin disiplin, azim, kardeşlik ve takım ruhunu güçlendiren önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Çanakkale'nin gözbebeği tesislerinden biri olan Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yetişen her bir sporcunun, gelecekte ay yıldızlı bayrağı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracağına inandığını dile getiren Turan, milli sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Kaynak: AA
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