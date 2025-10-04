Mudanya Liseleri Arası 103. Mütareke Yılı Koşusu Yapıldı

Her yıl olduğu gibi bu yılda Mudanya Mütarekesinin 103. yılı koşusu Mudanya Liseler arasında gerçekleşti.

Geniş katılımlı koşuya Dörtçelik Mesleki Anadolu Lisesi, Sami Evkuran Anadolu Lisesi, Güzelyalı Anadolu Lisesi, Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Turhan Tayan Anadolu Lisesi katılım gösterdi. Kızlar ve erkekler kategorisinde gerçekleşen koşular sonunda dereceye girenlere madalyalarını Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi taktı,

Mudanya Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Çağlar Yeni ve ekibinin öncülüğünde gerçekleşen koşu spor hocalarının kontrolünde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

Genç Kızlarda: Takım Derecelerinde, 1.Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2.Sami Evkuran Anadolu Lisesi, 3. Güzelyalı Anadolu Lisesi

Ferdi Derecelerde; 1. Sami Evkuran Anadolu Lisesi- Buse Selin Selvi, 2. Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Melek Mızrak, 3.Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Ecrin Kayar, 4. Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Ceren Korkmaz.

Genç Erkekler; Takım Dereceleri, 1. Mudanya Anadolu İmam hatip Spor Lisesi, 2. Turhan Tayan Anadolu Lisesi, 3. Güzelyalı Anadolu Lisesi, 4.Sami Evkuran Anadolu Lisesi

Ferdi Derecelerde; 1. Güzelyalı Anadolu Lisesi- Yahya Akboyun, 2. Turhan Tayan Anadolu Lisesi- Demir Çetintaş, 3. Güzelyalı Anadolu Lisesi- Melih Fıçıcı, 4. Mudanya Anadolu İmamhatip Spor Lisesi- Efe Sağlam.

Mudanya Kaymakamı katılım gösteren okullara ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BURSA