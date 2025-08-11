Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan hızlı müdahale sürerken, Güzelyalı, Halileli ve Erenköy köyleri tahliye edildi.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yangın hakkında yaptığı son açıklamaya göre Güzelyalı, Halileli ve Erenköy köyleri tahliye edildi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada Güzelyalı ve Halileli köylerinin ardından Erenköy'ün de tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı. - ÇANAKKALE

