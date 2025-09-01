Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi: 53 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Alaplı ilçesinin Güzelyalı köyü sahilinde serinlemek için denize giren 53 yaşındaki Seyit Ayçiçek, dalgalarla boğuşarak boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Ayçiçek, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyiye gidiyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Güzelyalı köyü sahilinde serinlemek için denize giren 53 yaşındaki Seyit Ayçiçek, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte sahile gelen Seyit Ayçiçek, yaklaşık 10 dakika boyunca yüksek dalgalarla boğuştu. Alaplı itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde denizden çıkarılan Ayçiçek, olay yerine gelen ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayçiçek'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - ZONGULDAK

ZONGULDAK
