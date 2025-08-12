6 ilde yangınla mücadele sürüyor! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarında son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Kabine toplantısının ardından devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezine geldiklerini belirten Yumaklı, "Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45'ini tamamen kontrol altına aldık. Çanakkale Ayvacık ve Ezine, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Muğla Milas, Hatay Yayladağ, Manisa Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü. Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, devam eden yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen, dışarıda ateş ve anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, 10 yangından 7'sinin enerjisi düşürüldüğünü, bu 10 yangından 8'inin ise orman dışı alanlarda başlayarak ormana sirayet ettiğini duyurdu.

ÇANAKKALE

Merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

"VATANDAŞLARIMIZ GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMASIN"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."

Vali Toraman, Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi. Çanakkale Boğazı'nda trafiğin çift yönlü açıldığını kaydeden Toraman, saat 19.30 itibariyle Çanakkale Havaalanı'nın uçuş trafiğine açıldığını bildirdi. "Yangın riski sebebiyle tedbiren tahliye edilen vatandaşlarımızdan, riski ortadan kalkanlar evlerine geri dönüyor." ifadelerini kullanan Toraman, "Diğer vatandaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında misafir ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGEDE MAHSUR KALAN 84 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonlarıyla emniyetli bölgelere nakledildi."

ÇANAKKALE-EZİNE KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Vali Toraman, alevler nedeniyle trafiğe kapatılan kara yoluna ilişkin de şunları kaydetti: "Çanakkale-Ezine kara yolu kontrollü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim."

Dardanos mevkisiyle Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye edildi.

EVLER VE ARAÇLAR YANDI

Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor. Yangında bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.

Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye edildi. Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) de yangından etkilenen bir evin bahçesindeki tavuğa su verdi. Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri, beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından sahada özverili çalışmalar yürütüyor. Arazözle ormanlık alandaki yangında mücadele eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bünyesinde görevli bir ekip, ağaçları saran metrelerce yükseklikte alevlerle burun buruna geldi. Görüntüde, orman işçilerinin içinde yer aldığı arazözün, söndürme çalışması sırasında alevlerin sardığı ağaçlara çok yakın noktada bulunması yer aldı.

TAHLİYE ÇALIŞMASINA KATILAN EKİP ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

Çanakkale merkezli Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyüne orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı. İhbar üzerine köyde alevlerin yaklaştığı bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların tahliyesi için evleri gezmeye başladı. Sitedeki 2 vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren USSOD ekibi, bölgede bağlı vaziyette küçükbaş hayvanlar ve köpekler olduğunu fark etti. Küçükbaş hayvanlarla beraber köpekleri bölgeden uzaklaştırmak isteyen USSOD ekibi, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin sitenin yolunu kapatması üzerine alanda mahsur kaldı.

Alev çemberinin arasında kalan ekip, güvenli bölge arayışına başladı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile kurtardı. Bulundukları alandan çıkarılan USSOD ekibinin üyeleri büyük tehlike atlattı. USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, bölgede AFAD koordinasyonunda hareket ederek, yangınla mücadele çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

"BULUNDUĞUMUZ ALAN ÇEMBER OLARAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ"

Güzelyalı köyünde tahliye için çalışma yaptıklarını, alevlerin yolu kapatması nedeniyle bulundukları siteden çıkamadıklarını kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:"2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderdik. Gönderirken de orada ağaca bağlı hayvanları gördük. Keçiler, köpekler vardı. İnsanlar can havliyle uzaklaşırken hayvanların iplerini çözememişler. Kapının önünde köpekler vardı. Onları aldık. Tam çıkıyorduk. O sırada sitenin girdiğimiz yolu komple alev topu olmuştu. Daha sonra rüzgar şiddetlenince bulunduğumuz alan çember olarak alev topuna döndü."

Alevlerin neden olduğu sıcak ve duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getiren Bektaş, "Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. En son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipleri TOMA'larla beraber girip bizi aldılar. 5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı. Tahliye sırasında kaplumbağa da vardı. Onların hepsini aldık." diye konuştu.

ORMAN İŞÇİLERİ, 2 KÖPEK YAVRUSU İLE KAPLUMBAĞAYI KURTARDI

Güzelyalı Karanlık Liman girişindeki alevlerle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, ağaçlık alanın içinde köpek yavruları ve bir kaplumbağa olduğu fark etti. Yanan alana yaklaşan orman işçileri, alevlerin arasından aldıkları 2 köpek yavrusu ve kaplumbağayı güvenli alana taşıdı. Kurtarılan hayvanlara vatandaşlar ve görevliler tarafından su verildi.

MAHSUR KALAN 348 KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çınarlı Köyü mevkisindeki orman yangınlarında mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine bölgede 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin görevlendirildiğini belirtti. Bölgede mahsur kalan 348 vatandaşın 187'sinin denizden, 161'inin ise Sahil Güvenliğin kara araçlarıyla emniyetli bölgelere tahliye edildiğini bildiren Yerlikaya, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabb'im her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun." ifadelerini kullandı.

MANİSA

Manisa'nın Soma, Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi yakınlarında ormanlık alandaki yangına ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi sevk edildi.

Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına ise 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi ve 1 iş makinesi ile müdahale başlatıldı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 17.00 sıralarında Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına ise 116 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 385 personelle müdahale sürüyor.

KOZANLI MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini belirten Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, bölgede bilgilendirme çalışmalarını yapıyorlar. Rüzgarın yönüne, risk durumuna göre diğer mahallelerle ilgili duyarlılık oluşturma noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Turgutalp hem Kozanlı hem de Darkale mahallelerimizde, arkadaşlarımız vatandaşları uyarıyor. İl kriz merkezimizde ne ihtiyaç varsa, tüm ekipmanlar buraya sevk ediliyor. Etkili bir iletişimle risk unsurlarını tespit ederek, yangının bir önce söndürülmesi için çalışıyoruz."

YANGINA İLİŞKİN 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özkan, yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili titiz çalışmanın yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Kozanlı Mahallesi kırsalındaki söndürme çalışmalarına 2 Sikorsky helikopter, jandarma TOMA'ları ve vatandaşlar da destek verdi. Vatandaşlar, Turgutalp Mahallesi orman alanındaki yangın havuzuna traktörlerine bağladıkları tankerlerle su taşıdı. Havuza boşaltılan su, helikopterlerce alınarak yanan bölgelere atıldı. Ekipler, yangına müdahalesini karadan sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 8 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 6 hizmet aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 126 personel sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Göksun Belediyesi de iş makineleriyle destek verdi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

HATAY

Yayladağı ilçesinde, Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 69 yangın söndürme aracı ve 200 personelle müdahale ediliyor.

BOLU

Bolu'nun Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.26'da yapılan ihbar üzerine valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yangına 2 helikopter ve 60'tan fazla personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, söndürme çalışmalarında arazözler, itfaiye, su ikmal ve ilk müdahale araçları ile su tankerleriyle müdahalenin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EDİRNE

Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye geldi. Çalışmalara söndürme helikopterleri de destek veriyor. Yangın nedeniyle Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerde yazlıklar önlem amacıyla boşaltıldı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Edirne, Enez ve çevre il ve ilçelerdeki ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirtti.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü akataran Günenç, Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerdeki evlerin önlem amacıyla boşaltıldığını aktardı. Yangında iki evin ise alevlerden zarar gördüğünü belirten Günenç, vatandaşların da ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti. Edirne Valisi Yunus Sezer de yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Sezer, yangına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma ekiplerinin kısa sürede sevk edildiğini belirtti.

İlgili kurum yetkilileri ile bölgede çalışmaların koordine edildiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti: "Yangına havadan ve karadan hızla müdahaleye devam edilmekte olup, sahadaki ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için aynı bölgede tahliye çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine yaklaşmamaları, bölge civarında trafiğe dikkat etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz etmektedir."