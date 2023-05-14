Finlandiya Haberleri - Finlandiya Haber - Haberler

Finlandiya Haberleri
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Eurovision Şarkı Yarışması Cumartesi günü Liverpool'da yapılacak: Hangi ülkeler favori?
Bakan Çavuşoğlu: "Kim desteklerse desteklesin Suriye'de ve Irak'ta terör koridoru kurulmayacak"
Bakan Çavuşoğlu: "Kim desteklerse desteklesin Suriye'de ve Irak'ta terör koridoru kurulmayacak"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması
Stockholm'de, "Vilnius'a Giden Yol: NATO Öncesi Zirvesi" etkinliği düzenlendi
Parti görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırmıştı! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin boşanıyor
Gözaltına alınan ABD'li milletvekili Santos, 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
NATO yetkilisi: "Rusya'nın Ukrayna'da çok eski malzemeleri kullanmaya başladığını görüyoruz"
OMÜ Ornitoloji Araştırmalar Merkezi'nden Kızılırmak Deltası'nda 165 Bin Kuş Halkalandı
OMÜ Ornitoloji Araştırmalar Merkezi'nden Kızılırmak Deltası'nda 175 Türden 165 Bin Kuş Halkalandı
Finlandiya'da seçimi birinci tamamlayan Orpo, ekonominin düşündüğünden kötü olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu: Eğitimde yapacağım en büyük devrim, Milli Eğitim Bakanlığı'nı bağımsız bir yapıya dönüştürmek
Kılıçdaroğlu, Eğitimde Yapacağı Devrimi Açıkladı: Milli Eğitim Bakanlığı Bağımsız Bir Yapıya Dönüşecek
Kılıçdaroğlu: "Eğitimde Yapacağım En Büyük Devrim, Milli Eğitim Bakanlığı'nı Merkez Bankası Gibi Bağımsız Bir Yapıya Dönüştürerek İçine Asla...
Kılıçdaroğlu: "Eğitimde Yapacağım En Büyük Devrim, Milli Eğitim Bakanlığı'nı Merkez Bankası Gibi Bağımsız Bir Yapıya Dönüştürerek İçine Asla...
Borsa ne zaman açılıyor? Borsa İstanbul ne zaman açılır? Borsa açılış saati ne?
Finlandiya, Litvanya ve Estonya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine üzerinde "Kremlin için" yazılı İHA'larla saldırdı
Kremlin'e saldırının arkasında Ukrayna mı var? Zelenski, Rusya'nın iddialarını yalanladı
İsveç'te aşırı sağcılardaki "AB rahatsızlığı", Swexit söylentilerini gündeme getirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan açıklaması: "Bunun tabii ki hava sahasının kapatılması gibi bir sonucu olur"