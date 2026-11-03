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Belçika Federal Savcılığı soğutma sistemlerine yapılan siber saldırıyı soruşturuyor

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Belçika Federal Savcılığı, ülkedeki süpermarket ve mağazaların soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Benzer saldırıların Lüksemburg, İsveç, Estonya, İrlanda, Hollanda ve Finlandiya'da da gerçekleştiği bildirilmişti.

Belçika Federal Savcılığı, ülkedeki süpermarket ve mağazaların soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Belçika Federal Savcılığı, soruşturmanın başladığını, AA muhabirine teyit etti.

Savcılıktan ilave bilgi paylaşılmadı.

Belçika'da farklı süpermarket zincirlerinin soğutucu ve dondurucu ünitelerinde sıcaklıkların aniden yükseltilmesine neden olan bir saldırı gerçekleştiği duyurulmuştu.

Daha sonra benzer saldırıların Lüksemburg, İsveç, Estonya, İrlanda, Hollanda ve Finlandiya'da gerçekleştiği bildirilmişti.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, "Bu olaylar, siber saldırıların hizmetleri aksatabileceğini, işletmeleri etkileyebileceğini ve vatandaşların günlük yaşamlarını doğrudan sekteye uğratabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Regnier, AB'nin bu tür olaylara müdahale etmek için yürürlükte olan çeşitli araçlarının bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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