Stubb, Putin ile 1.5 saatlik görüşmeyi 'samimi ve kapsamlı' olarak nitelendirdi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un da katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri 1.5 saatlik görüşmenin "samimi ve kapsamlı" olduğunu açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1.5 saat süren telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Finlandiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama göre Stubb ve Store, görüşmeyi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmesi, Avrupa'da barış ve istikrarı sağlamak için yürütülen diplomatik çabaları ele almak üzere gerçekleştirdi. Finlandiya ve Norveç'in Rusya ile sınır komşusu, Ukrayna'nın da güçlü destekçileri olduğu belirtilen açıklamada, "Görüşmenin amacı, savaşı sona erdirmeye yardımcı olacak gelecekteki müzakerelerle ilgili mesajları doğrudan Başkan Putin'e iletmekti. Görüşme, Abu Dabi'de yapılacak olan yaklaşan toplantılarla ilgiliydi. Stubb ve Store, görüşmeyi kendi ülkelerinin liderleri sıfatıyla gerçekleştirdi, Avrupa'nın tamamı adına konuşmadı" ifadeleri kullanıldı. Stubb ve Store, Finlandiya ve Norveç'in Ukrayna'ya uzun süredir devam eden desteklerini sürdüreceklerini vurguladı, ayrıca savaşın sona ermesi ve müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğinin de altını çizdi. Stubb açıklamasında, "Görüşme samimi ve kapsamlıydı. Biz Rusya'ya komşu ülkeleriz. Bu savaşın sonucu, bizim güvenliğimizi ve Avrupa'nın güvenliğini doğrudan etkileyecektir. Savaşı sona erdirmek için doğrudan görüşmeler gerekmektedir" dedi.

"Pozisyonlarımız arasında önemli farklılıklar devam ediyor"

Norveç Başbakanı Store ise, "Savaş, muazzam derecede insani ve maddi kayıplara yol açıyor. Acı ve yıkım nesiller boyu sürecek. Görüşmemizde gerilimin azaltılmasının önemini vurguladık" ifadelerini kullandı. Store, "(Putin'in) Söylediklerinin çoğu zaten biliniyordu, 2014'ten beri çatışmanın nasıl geliştiğine dair görüşlerini hatırlattı. Biz de kendi pozisyonlarımızı belirttik. Görüşmede, enerji altyapısına ve Karadeniz'e yönelik saldırılar da dahil olmak üzere en acil sorunlarla başa çıkmak için neler yapılabileceği ele alındı. Pozisyonlarımız arasında önemli farklılıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Store, Norveç'in Ukrayna'ya olan desteğinin devam ettiğini yineledi. Store ayrıca kendisinin ve Stubb'ın yalnızca ülkeleri adına konuştuklarını, "başka hiç kimse adına konuşmadıklarını" vurguladı. Store, "Tüm ortaklarımız ve müttefiklerimiz önceden bilgilendirildi ve sonrasında ayrıntılı bir açıklama aldılar" dedi.

Danimarka görüşmeye tepki göstermişti

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store'un Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesine tepki göstermişti. Frederiksen, "Bu bağımsız Norveç-Finlandiya girişimine karşı şüpheciyim. Hiçbirimizle koordineli olarak gerçekleştirilmedi. Bu iki ülkenin bu şekilde neyi başarabileceklerini düşündüklerini gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın Avrupa ile barış istediğine dair hiçbir işaret görmüyorum, ne her gün yürüttüğü hibrit savaşta ne de Ukrayna'da. Birçok insanın canını alan acımasız saldırılar devam ediyor. Bence Avrupa bağımsız hareket etmek yerine birlikte hareket etmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı