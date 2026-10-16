İlk golünü attığı KuPS'la 14 yıl sonra yeniden karşılaşan Ozan Tufan kimdir, kaç yaşında?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

9 Ağustos 2012 akşamı Bursa Atatürk Stadyumu'nda Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Finlandiya'nın KuPS takımını 6-0 yendi. Altıncı golü, oyuna sonradan giren 1995 doğumlu bir altyapı oyuncusu attı. Adı Ozan Tufan'dı. Sözcü'nün haberine göre bu, onun A takımdaki ilk resmi maçı ve ilk golüydü.

Aradan 14 yıl geçti. Bursaspor, Fenerbahçe, Watford ve Hull City'den geçen Ozan Tufan, 15 Ekim 2026'da aynı rakibin karşısına bu kez Trabzonspor formasıyla ve Finlandiya'da, KuPS'un kendi evinde çıktı. Kuopio'daki Tammelan Stadı'nda oynanan UEFA Konferans Ligi maçına ilk 11'de başladı. Gol ya da asist yapmadı; 11. dakikada sağdan verdiği pas, Muhammed Salah'ın az farkla dışarı giden şutunu hazırladı. Trabzonspor maçı Paul Onuachu, Muhammed Salah ve iki kez ağları sarsan Franculino'nun golleriyle 4-2 kazandı.

OZAN TUFAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ozan Tufan, Trabzonspor'da oynayan ve A Milli Takım'da da forma giymiş bir orta saha oyuncusu. 23 Mart 1995'te Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğdu; 31 yaşında. Cumhuriyet'in aktardığına göre babası maden işçisi, annesi ev hanımıydı. Futbola çocuk yaşta Bursaspor'un altyapısında başladı.

BURSASPOR'DAN FENERBAHÇE'YE

KuPS maçındaki golden sonra Süper Lig'deki ilk maçı için bir sezon bekledi. Ligde ilk kez 19 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği karşısında oyuna girdi. 2014-2015 sezonunu 3 gol ve 7 asistle kapattı. Fatih Terim de onu bu dönemde, henüz Bursaspor'dayken A Milli Takım'a çağırdı.

Fenerbahçe, Ozan Tufan transferini 12 Ağustos 2015'te KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler Bursaspor'a 7 milyon euro bonservis ödedi, oyuncu beş yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de 2022'ye kadar kaldı; bu dönemde 2019'da Alanyaspor'a, 2021-2022 sezonunda da İngiltere'de Watford'a kiralandı.

EURO 2016'DA ÇEKYA'YA GOL ATTI

Milli formayla ilk golünü Danimarka'ya attı. En bilinen golü ise Euro 2016'dan: Türkiye'nin Çekya'yı 2-0 yendiği grup maçında ikinci golü o kaydetti. Vikipedi'deki kayıtlara göre A Milli Takım'da 65 maçta 9 gol attı; son milli maçı 2021'de.

HULL CITY'DE 18 GOL

1 Temmuz 2022'de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve ilk maçında Bristol City'ye penaltıdan gol attı. beIN Sports'a göre İngiltere'deki kariyerini 82 maç ve 18 golle tamamladı.

TRABZONSPOR SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştığını 27 Haziran 2024'te KAP'a bildirdi. Sözleşme 3+1 yıllık ve opsiyon hakkı kulüpte. Bordo-mavililer, oyuncunun Hull City'deki sözleşmesinin feshi için İngiliz kulübüne üç taksitte 2 milyon euro ödeyeceğini açıkladı. KAP bildirimindeki rakamlara göre Ozan'ın 2026-2027 sezonu garanti ücreti 56.112.500 TL. Kulüp opsiyonu kullanırsa sözleşme 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sürecek.