Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Finlandiya'nın Seinajoki kentinde çiftler Aşk Köprüsü'ne kilit takıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Finlandiya'nın Seinajoki kentinde çiftler Aşk Köprüsü'ne kilit takıyor Haber Videosunu İzle
Finlandiya'nın Seinajoki kentinde çiftler Aşk Köprüsü'ne kilit takıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finlandiya'nın Seinajoki kentindeki Törnava Adası Köprüsü, Finli çiftlerin isim ve tarih kazınmış kilitleri korkuluklara takıp anahtarlarını nehre atmasıyla 'Aşk Köprüsü' olarak anılıyor. Gelenek, köprüyü şehrin resmi ve en popüler aşk kilidi takma yeri haline getirdi.

FİNLANDİYA'nın Seinajoki kentinde Törnava Adası Köprüsü, yıllar önce başlayıp geleneksel hale gelen bir uygulama nedeniyle 'Aşk Köprüsü' olarak anılmaya başlandı. Bunun nedeni de 'aşk kilitleri' olarak bilinen küresel gelenekten etkilenen Finli çiftlerin, sonsuz aşk ve birlikteliğin sembolü olarak, isimleri ve tarihleri kazınmış bir asma kilidi köprünün metal korkuluklarına takması oldu.

Finlandiya'nın iç kesimlerinde yer alan, Güney Ostrobotniya bölgesinin merkezi olan Seinajoki kentinde, yıllardır ilginç bir gelenek sürüyor. Güney Avrupa'da ortaya çıkan ve sevgililerin veya yeni evli çiftlerin üzerinde isimlerinin yazılı olduğu asma kilitleri köprülere takıp, anahtarını altında akan nehre atma ritüelini benimseyen Finli çiftler, 2000'lerin başında Törnava Adası Köprüsü'nü 'Aşk Köprüsü' haline getirdi.

Seinajoki'nin 'Aşk Köprüsü', kısa sürede şehrin resmi ve en popüler aşk kilidi takma yeri haline geldi. Köprüye gelen çiftler, birlikteliklerinin sonsuza kadar sürmesini dileyerek yanlarında getirdikleri üzerinde isimlerinin yazılı olduğu asma kilitleri, kimse kilidi ve sözü tekrar açamasın diye köprünün korkuluklarına takıp, anahtarını da köprünün altından akan Seinajoki Nehri'ne atıyor.

Köprü, bu özelliği nedeniyle Törnava Adası bölgesine gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek

Savcılık anında harekete geçti! Rapordaki iki detaya itiraz edilecek
Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade

TRT spikerinden Liverpool'un hocasının bu gülüşüne olay ifade
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı

Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Tinto Brass hayatını kaybetti

Yetişkin filmlerinin ünlü yönetmeni hayatını kaybetti
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı
Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı

Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler

İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var

Yunanistan'da kazandığı gecenin ardından ağzında Türk taraftarlar var