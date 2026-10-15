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Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç

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Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.

  • UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
  • Trabzonspor'un gollerini Onuachu, Salah, Franculino (2) kaydetti; KuPS'un gollerini Pennanen ve Engvall attı.
  • Trabzonspor kalecisi Onana, 58. dakikada Parzyszek'in kullandığı penaltıyı kurtardı.

Uefa Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile  Trabzonspor karşı karşıya geldi. Tammelan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 4-2'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Kreidl ile karşı karşıya kalan Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 

DEVREYE 2-0'LA GİDİLDİ

44. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı sağ çaprazındaki Aral Şimşir'in şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Salah, meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu.

İKİNCİ YARIDA DA GOL ERKENDEN GELDİ

Trabzonspor, ikinci yarıya da golle başladı. Ozan Tufan savunma arkasına harika bir pas gönderdi. Pina ceza sahasına girdi ve topu Franculino ile buluşturdu, Franculino 47. dakikada topu ağlara gönderdi.

EV SAHİBİ EKİP GOLÜ BULDU

Ev sahibi ekip, 54. dakikada skoru 3-1 yaptı. Pennanen kullandığı korneri doğrudan kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu.

ONANA'DAN PENALTIDA GEÇİT YOK

KuPS, 58. dakikada penaltı kazandı. Eskesen ile Samet Akaydın arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Trabzonsporlu kaleci Onana, Parzyszek'in kullandığı penaltıyı kurtardı. Polonyalı oyuncunun dönen topta vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti. 

FRANCULINO'DAN BİR GOL DAHA

Son anlarda skor 4-1'e geldi. 90. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Muçi’ye pasını veren Franculino, arkadaşının çalımla rakibini geçip yaptığı asistin ardından topu ağlara göndermeyi başardı. 

FİLELER ALTINCI KEZ SALLANDI

90+6. dakikada Touary’ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Engvall, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 

AVRUPA'YA 3 PUANLI BAŞLANGIÇ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Thomas Reis'in öğrencileri Avrupa macerasına 3 puanla başladı. KuPS Kuopio ise ilk maçında puanla tanışamadı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıaytekus:

Hayırlı olsun

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Haber YorumlarıPeker Pekmez:

bu senede bunlar köy takımıyla oynuyolar. ülkeyi sırtlıyoz diye konuşur dururlar

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Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Trabzonspor iyi oynamadı yani bu takım öyle iyi bir güçlü bir takım değil ama az kala Trabzon genelinde iyi oynamıyor Trabzon takım Türkiye'de 3 ligde de oynayamaz bir takım

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Haber YorumlarıUygar Demirbas:

Tebrikler şanlı Trabzon böyle devam

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