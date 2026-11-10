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Zelenskiy bugün Kopenhag'da İskandinav liderlerle askeri desteği görüşecek

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Danimarka Başbakanlığı, Zelenskiy'nin bugün Kopenhag'da İskandinav liderlerle görüşeceğini açıkladı. Görüşmede Ukrayna'ya askeri destek, Avrupa güvenliği ve enerji ele alınacak; İsveç, Norveç ve Finlandiya başbakanları da katılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İskandinav ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Danimarka Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a geleceği ifade edilirken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ev sahipliğinde düzenlenecek görüşmeye İskandinav ülkelerinin liderlerinin de katılacağı aktarıldı.

Zelenskiy ile görüşmede liderlerin Ukrayna'ya askeri destek ve Avrupa'nın güvenliği gibi konuları istişare edeceğine dikkat çekilen açıklamada, enerji sektörünün de görüşüleceği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Danimarka Başbakanı Frederiksen, "Zelenskiy ve İskandinav ülke liderlerini Danimarka'da ağırlamaktan gurur duyuyorum. Ukraynalıların özgür bir Ukrayna ve özgür bir Avrupa uğruna verdikleri mücadele devam ediyor. Onların sergilediği inanılmaz cesaret ve güç ciddi ve belirsiz bir dönemde umut ışığı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'nun Kopenhag'daki görüşmeye katılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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