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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ülkesinin NATO üyesi olarak yoluna devam edeceğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katılan Stubb, ülke basınına değerlendirmede bulundu.

Stubb, Rusya'nın Finlandiya'dan NATO üyeliğini bırakmasını talep ettiği yönündeki iddialara ilişkin, "Bu, hiçbir koşulda ciddiye alınmaması gereken bir durum. Şunu kesinlikle net bir şekilde ifade edebilirim ki Finlandiya 2023'te NATO'ya katıldı. NATO var oldukça da üye olarak kalacak." dedi.

Rusya'nın Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisini görüşmeye çağırdığı bilgisini aldığını belirten Stubb, bu gelişmenin Rus sporcuların Finlandiya'ya girişine yönelik vize kısıtlamalarının sıkılaştırılacağı açıklamasının ardından yaşandığını ifade etti.

Stubb, "Finlandiya'nın bu konuda tutumu oldukça net. Rusya savaşa devam ettiği sürece, Rus sporcuların Finlandiya'da yeri yok." diye konuştu.

Kaynak: AA