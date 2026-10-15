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Trabzonspor, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek Konferans'ta galibiyetle başladı

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Trabzonspor, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek Konferans'ta galibiyetle başladı
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UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu 4-2 yendi. Franculino 47 ve 90. dakikalarda ağları sarsarken Trabzonspor, Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı.

UEFA Konferans Lig 1. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içinde Pina'nın pasında Franculino'nun vuruşunda kaleci Kreidl topu kontrol edemedi. Boşta kalan topu Franculino ağlarla buluşturdu. 0-3

54. dakikada Pennanen kullandığı korner atışını direkt kaleye gönderdi. Kaleci Onana'yı aşan top filelere gitti. 1-3

59. dakikada Samet Akaydin'in ceza sahası içinde topun eline çarpması sonucu penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada beyaz noktanın başına geçen Parzyszek'in vuruşunda kaleci Onana'na topu çeldi. Dönen topu tekrar tamamlamak isteyen Parzyzek meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

90. dakikada Muçi'nin yerden kale sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Franculino meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4

90+6. dakikada Touary'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Engvall, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-4

Stat: Tammelan

Hakemler: Ishmael Barbara, Luke Portelli, Duncan Spencer

KuPS Kuopio: Kreidl, Kasim Nuhu, Pennanen (Jyry dk. 64), Niilo Kujasalo, Pasanen (Touray dk. 75), Parzyszek (Moreno dk. 74), Joslyn Luyeye-Lutumba (Engvall dk. 64), Lötjönen, Bob Nii Armah (Aiki dk. 64), Puukko, Eskesen

Yedekler: Riihimaki, Savolainen, Gasc, Clinton Antwi, Magassa, Ricardo Araujo, Taneli Hamalainen

Teknik Direktör: Miika Nuutinen

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Mendy (Fabinho dk. 55), Ozan Tufan (Folcarelli dk. 55), Bouchouari, Aral Şimşir (Muçi dk. 75), Mohamed Salah (Saviolo dk. 55), Onuachu (Franculino dk. 9)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Mustafa Kuzey Akçay, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Onuachu (dk. 3), Mohamed Salah (dk. 44), Franculino (dk. 47 ve 90) (Trabzonspor), Pennanen (dk. 54), Engvall (dk. 90+6) (KuPS Kuopio)

Sarı kartlar: Eskesen, Parzyszek, (KuPS Kuopio), Samet Akaydin, Mendy (Trabzonspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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