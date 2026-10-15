Haberler

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında KuPS Kuopio'ya konuk olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında KuPS Kuopio'ya konuk olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak. TSİ 19.45'te Tammelan Stadı'nda oynanacak mücadele TRT'den canlı yayımlanacak. Thomas Reis, Trabzonspor'la ilk Avrupa maçına çıkacak.

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, turnuvanın ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak. TSİ 19.45'te başlayacak maç TRT 'den canlı yayımlanacak.Tammelan Stadı'nda oynanacak maçı Maltalı hakem Ishmael Barbara yönetecek.Trabzonspor bu sezon Avrupa defterini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda açmıştı.Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen bordo mavili ekip yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti.Sezona Fatih Tekke idaresinde başlayan Karadeniz ekibi, Tekke'nin istifasının ardından teknik direktörlüğe Alman çalıştırıcı Thomas Reis'e emanet etti.Trabzonspor Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.Reis, KuPS Kuopio maçıyla birlikte ilk kez Trabzonsporla bir Avrupa maçına çıkacak.Trabzonspor son dönemde Avrupa maçlarında başarısız bir tablo çiziyor.Bordo mavililer en son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını yenebildi.Takım daha sonra Avrupa'da oynadığı altı maçtan dört mağlubiyet ve iki beraberlik aldı.Süper Lig'de oynadığı yedi maçta dört galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alan Trabzonspor, 13 puanla beşinci sırada bulunuyor.Eksikler varTrabzonspor'da Chibuike Nwaiwu ve Sidny Lopes Cabral kırmızı kart cezaları nedeniyle kadroda yok. Okay Yokuşlu ve kaleci Onuralp Çevikkan'ın da sakatlıkları bulunuyor.Yabancı sınırlaması nedeniyle Süper Lig kadrosuna yazılamayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari UEFA Konferans Ligi kadrosunda yer alıyor. 117 bin nüfuslu Kuopio kentini temsil eden KuPS Kuopio, stadının UEFA kriterlerini karşılamaması nedeniyle Avrupa maçlarını yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynuyor.Sekiz bin kişilik Tammelan Stadı'nın zemini suni çimden oluşuyor.

BBC
Bu haber 128 sitede yayınlandı.
6 yıl sonra İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan ilk kez halkın karşısına çıktı! Nottingham'da sevgi gösterisi

6 yıl sonra ilk kez halkın karşısında! Onları böyle karşıladılar
Samsun'da 13 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı! 'Sonunuz Arif gibi olur' diyen şüpheli dahil 2 kişi tutuklandı

Yıllarca 'Sonunuz Arif gibi olur' demiş! 13 yıl sonra tutuklandı
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya

Savaş büyüyor! Yarın adeta kıyamet kopacak
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da yeni sel alarmı! 17 Ekim Cumartesi için korkutan uyarı

Radara yansıdı! Felaketin yaraları sarılmadan yenisi geliyor
Dün selde sahadaydı, bugün kazada hayatını kaybetti! Gültekin’in son paylaşımı yürek burktu

Dün selde sahadaydı, bugün kazada öldü! Son paylaşımı yürek burktu
Süpermarkete kamikaze İHA saldırısı! Ortalık savaş alanına döndü

Ünlü market zincirini İHA ile vurdular
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi

Afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi