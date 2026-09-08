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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Valimaki ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Valimaki ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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