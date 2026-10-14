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Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasman maçı için 5 futbolcudan yoksun Finlandiya'ya gitti

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Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasman maçı için 5 futbolcudan yoksun Finlandiya'ya gitti
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda KuPS Kuopio ile oynayacağı maç için Finlandiya'ya gitti. Kırmızı kart cezalıları Nwaiwu ve Cabral ile sakat Savic ve Eskihellaç'ın yanı sıra Batagov kafilede yer almadı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın KuPS Kuopio ile deplasmanda yapacağı maç için Finlandiya'ya gitti.

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki hazırlıklarının ardından THY'ye ait özel uçakla Tampere kentine hareket etti.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Chibuike Nwaiwu ve Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra Batagov kafilede yer almadı.

Bardo-mavili takımın kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Kuzey Akçay, Wagner Pina, Yiğithan Çubukcu, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Oğuzhan Ertem, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu, Franculino Dju.

Kaynak: AA
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