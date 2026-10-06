Belarus Finlandiya maçı hangi kanalda, Belarus Finlandiya nereden CANLI izlenir?

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UEFA Uluslar Ligi'nde akşam saatlerinde oynanacak Belarus- Finlandiya karşılaşması, grup sıralaması açısından önemli bir eşleşme olarak öne çıkıyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler, "Belarus- Finlandiya maçı Türkiye'de hangi kanalda, maç şifresiz mi, internetten izlenebilir mi?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın durumu, maç saati ve canlı takip seçeneklerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BELARUS-FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Belarus ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın durumu da netlik kazandı. Belarus-Finlandiya mücadelesi, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform tarafından yayınlanmayacak. Bu nedenle maç, Türkiye'deki futbolseverler için canlı yayın seçeneği olmadan oynanacak.

BELARUS-FİNLANDİYA MAÇI NEREDEN CANLI TAKİP EDİLİR?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakları herhangi bir kuruluş tarafından alınmadığı için maçı yerli kanallardan izlemek mümkün olmayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın skorunu ve önemli anlarını canlı skor siteleri ile UEFA'nın resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Yayın programında son dakika değişikliği olabileceği ihtimaline karşı maç saatine yakın dönemde güncel yayın listelerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BELARUS-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Belarus-Finlandiya karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

BELARUS-FİNLANDİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmada ev sahibi taraf Belarus olacak. Belarus milli takımı, UEFA'nın son yıllarda uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle iç saha maçlarının bir bölümünü kendi ülkesi dışında oynuyor. Mücadelenin oynanacağı stadyuma ilişkin kesin bilgi ise yayın listelerinde net olarak yer almıyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE KRİTİK MÜCADELE

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım, bu akşam önemli bir sınava çıkacak. Belarus ev sahibi avantajını değerlendirerek galibiyet hedeflerken, Finlandiya ise deplasmandan puanla dönerek grupta avantaj elde etmenin peşinde olacak. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Belarus - Finlandiya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 21.45

Yayın: Türkiye'de yayın yok