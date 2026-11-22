Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimde önemli bir dönüşüm sağladığını belirterek, modelin Türkiye'nin uluslararası eğitim değerlendirmelerindeki başarısına katkı sunduğunu söyledi.

Okul müdürleriyle bir araya gelerek Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını sahada uygulanması amacıyla paylaştıklarını ifade eden Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıl 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda ve meslek liselerinde uygulandığını kaydetti. Türkiye'nin PISA sonuçlarında OECD ülkeleri arasında önemli bir başarı elde ettiğini belirten Yılmaz, bu başarının temelinde öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin bulunduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çocukları okuma alışkanlığı kazanmaya, fen, matematik ve Türkçe okuryazarlığı konusunda gelişmeye yöneltti. Eskiden daha çok klasik soru kalıpları üzerinden ilerlenirken bugün öğrenciler okuduklarını anlayıp yorumlayarak sorunları çözebilme becerisi kazanıyor. PISA sonuçları da bunun en canlı göstergelerinden biri oldu" dedi.

Modelin uluslararası alanda da ilgi gördüğünü aktaran Yılmaz, Almanya ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin Türkiye'nin elde ettiği başarıyı ve modelin temel dinamiklerini öğrenmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığıyla temas kurduğunu ifade etti.

"İthalattan ihracata geçtiğimiz bir model"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Türkiye'nin kendi kültür ve değerlerinden hareketle oluşturulduğuna dikkati çeken Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, ithalattan ihracata geçtiğimiz bir model oldu. Bugüne kadar farklı ülkelerden modeller alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ancak bu model bizim kültürümüze, milletimize ve değerlerimize uygun şekilde hazırlandı. Bugün birçok ülke Türkiye'nin başarısının arkasındaki nedenleri soruyor. PISA sınavlarında önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara çıkacağımızı düşünüyorum."

Okul müdürleri ve öğretmenlerin modeli sınıflarda etkin şekilde uygulaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için uygulamaların takip edildiğini ve gerekli denetimlerin yapıldığını belirtti.

43 adım projesiyle örnek çalışmalar

Kütahya'da geçen yıl hayata geçirilen 43 Adım Projesi kapsamında çok sayıda çalışma yürüttüklerini anlatan Yılmaz, projelerin bazılarının Milli Eğitim Bakanlığının yayınlarında ve dijital platformlarında da paylaşıldığını söyledi.

Proje kapsamında "Okulda Nezaket Hareketi", "Çocuklar İyilikte Yarışıyor" ve "Okuduğumu Yorumluyorum" gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, özellikle ailelerin de katıldığı okuma etkinliklerinin önemine değindi.

Yılmaz, anne, baba ve çocukların birlikte kitap okuyarak videolar hazırlayıp gönderdiklerini ifade ederek, "Burada önemli olan sadece kitabı okumak değil, okuduğunu yorumlayabilmek. Çocuğun anne ve babasıyla birlikte okudukları üzerine değerlendirme yapması bizim için çok kıymetliydi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı