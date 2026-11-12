Finlandiya, Rus sporculara vize kısıtlamasını 16 Kasım'da sıkılaştıracak

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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rus sporcuların Finlandiya'ya girişine yönelik vize kısıtlamasının sıkılaştırılacağını açıkladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan Finlandiya'ya kısa süreliğine gelecek sporculara yönelik kısıtlamaya gidildiği belirtilerek, düzenlemenin, Rus milli takımı adına yarışan sporcuların yanı sıra uluslararası müsabakalara tarafsız statüde katılan Rus sporcuları da kapsadığı aktarıldı.

Rus sporculara yönelik kararın 16 Kasım'da yürürlüğe gireceği, uygulamanın Finlandiya üzerinden Schengen Bölgesi'nin diğer ülkelerine seyahat eden Rusya vatandaşları için de geçerli olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, "Rusya savaşa devam ettiği sürece, Rus sporcuların Finlandiya'da yeri yok. Finlandiya'nın ulusal çıkarları için gerekli olmayan diğer kısa süreli çalışma vizeleri için de aynı durum geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA