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İsrail basını: Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi

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İsrail'in, Ramallah'ta görev yapan İngiliz diplomatlar ile ülkenin güneyindeki Kiryat Gat kentinde bulunan Gazze Koordinasyon Merkezi'ndeki İngiliz temsilcilerden 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istediği belirtildi.

İsrail'in, Ramallah'ta görev yapan İngiliz diplomatlar ile ülkenin güneyindeki Kiryat Gat kentinde bulunan Gazze Koordinasyon Merkezi'ndeki İngiliz temsilcilerden 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istediği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ticaretini yasaklamasına karşı Tel Aviv'in attığı adımlara ilişkin bilgi verildi.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İngiliz konsolosluğunu kapatma kararı aldığına işaret edilen haberde, konsolosluğun 30 gün içinde faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi.

Haberde, Ramallah'ta görev yapan İngiliz diplomatlara İsrail'i terk etmeleri için 7 gün süre verildiği, İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentinde bulunan Gazze Koordinasyon Merkezi'ndeki İngiliz temsilcilerden de aynı süre içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği ifade edildi.

12 ülkenin Batı Şeria kararı

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla İsrail yerleşimlerinden üretilen malların ticaretini kısıtlayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin neden olduğu şiddet olaylarına dikkati çekilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulanmıştı.

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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