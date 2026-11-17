Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, perşembe günü Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'ya destek veren ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Gönüllüler Koalisyonu Zirvesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Barıştan bahsetmezseniz barışı sağlayamazsınız. Barışı sağlamak için diyalog, fikir alışverişi ve diplomasiye ihtiyaç vardır" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, konuğu Cumhurbaşkanı Stubb ile Ukrayna'daki durumu ve bu bağlamdaki barış çabalarını ele aldıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya-Ukrayna savaşında beşinci kışa girileceğine dikkat çekerek Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını ifade etti. Steinmeier, "Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği destek devam ediyor. Bu destek hayati önem taşıyor. Birlikte savaşın bir an önce sona ermesi için çaba gösteriyoruz. Birlikte, desteğimizle Ukrayna'nın müzakerelere daha güçlü bir konumdan girebilmesini sağlamalıyız. Diplomatik girişimlere gerekli gücü kazandırmak için askeri gücün gerekli olduğu konusunda hemfikiriz. Hedef, bir ateşkes sağlanması olmalı bu ateşkes temelinde daha sonraki konular da tartışılabilir" diye konuştu.

"Ukrayna'daki savaşın sona ermesi Rusya'nın ciddi müzakerelere girmesiyle mümkün olabilir"

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki toplantılar sonrasında yeni görüşmelerin planlandığını hatırlatan Steinmeier, "Almanya ve Finlandiya için Avrupa'nın bu görüşmelerde temsil edilmesi hayati önem taşıyor. Bu bir kibir meselesi değil. Bu sadece formalite meselesi de değil. Çünkü nihayetinde müzakerelerde Ukrayna'nın geleceği ve güvenlik garantileri ele alınacak. Avrupa ancak kendisinin müzakere edilmesine yardımcı olduğu güvenlik garantilerini kabul edebilir" dedi. Perşembe günü Berlin'de yapılacak olan Gönüllüler Koalisyonu Zirvesinde savaşın sona erdirilmesi ve Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması başlıklarının ele alınacağına işaret eden Steinmeier, "Savaşın sona ermesi ancak Rusya'nın da ciddi müzakerelere katılmasıyla mümkün olabilir. Korkulan şey Putin'e fayda sağladığı sürece Rusya'nın savaşa devam etmesidir. Bu nedenle, Ukrayna'ya destek vererek, Rusya'ya yaptırımlar uygulayarak ve Rus gölge filosuna karşı kararlı adımlar atarak Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeliyiz "dedi.

Steinmeier, "Finlandiya'nın NATO'da üstlendiği aktif rol, ittifakın Avrupa'daki konumunun güçlendirilmesine ve NATO'nun bir bütün olarak güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlıyor" sözleriyle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya -Ukrayna Savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde Finlandiya'nın NATO'dan ayrılmasını talep ettiğine ilişkin iddialara cevap verdi.

"Barış hakkında konuşmazsanız barışı sağlayamazsınız"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Perşembe günü Berlin'de yapılacak olan ve Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu toplantısının çok önemli olacağına vurgu yaptı. Stubb, "Müzakerelerde bir yapıya, net bir zaman çerçevesine ve bir gündeme ihtiyacımız var. Süreç biraz zaman alacak ancak bence her şeyden önce iyi bir yapıya ihtiyaç var. Bu da görüşmelerin ve müzakerelerin kilit konulara odaklanması gerektiği anlamına geliyor. Özellikle de güvenlik garantileri, toprak meseleleri, destek paketleri, güven artırıcı önlemler, ateşkes ve savaş sonrası Avrupa güvenliği konusunda bir görüş alışverişi. Bence burada kilit nokta, Ukrayna olmadan toprak meselelerini konuşamayacağımızdır. Avrupa olmadan da güvenlikten söz edilemez" dedi. Stubb "Finlandiya'nın dış politikası üç temele dayanmaktadır. Birincisi coğrafya ve bu da Rusya ile açık ara en uzun kara sınırına sahip olduğumuz gerçeğidir. Bu sınır, AB ve NATO sınırlarının neredeyse yarısını oluşturuyor; Rusya ile bin 400 km'lik bir sınırdır. Bu, yüzyıllardır başa çıkmak zorunda olduğumuz bir gerçektir. İkinci nokta ise diplomasiye ihtiyacımız olduğudur. Barış hakkında konuşmazsanız barışı sağlayamazsınız. Barışı sağlayabilmek için ise diyaloga, fikir alışverişine ve diplomasiye ihtiyaç vardır. NATO üyesi Finlandiya olarak Ukrayna'da barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merz ile Berlin Zirvesini görüştü

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, sabah saatlerinde ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. Görüşmede Perşembe günü yapılacak olan Gönüllüler Koalisyonu toplantısının hazırlıkları ve gündeme getirilecek konular ele alındı. Merz ve Stubb ayrıca Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine dönük olarak Rusya ile yapılacak müzakerelerde Avrupa'nın pozisyonunun nasıl olacağına ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.

Gözler Berlin'deki Gönüllüler Koalisyonu Zirvesinde olacak

Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesine yönelik çabaların arttığı bir dönemde Almanya'nın başkenti Berlin önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Almanya Başbakanlığında Perşembe günü öğleden sonra Ukrayna'ya destek veren ülkelerin hükümet ve devlet başkanının yanı sıra dışişleri bakanları tarafından da temsil edilecek toplam 35 ülkenin katılımıyla Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirvede Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sonraki süreçlerinde atılacak adımlar, Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması ve uzun vadeli barış koruma ve ülkenin yeniden inşası başlıkları ele alınacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Berlin'deki Gönüllüler Koalisyonu toplantısına ilişkin yüksek beklenti içinde olduğunu ifade ederek, "Bu tarihi olabilecek önemli bir toplantı" ifadesini kullanmıştı.

ABD arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak gelecekteki müzakerelerde masada olmak isteyen Avrupa ülkeleri de Berlin'deki zirveye büyük önem atfediyor. Geçen hafta Avrupalılar adına Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve İtalya'nın konuşması gerektiğine karar verilmesi sonrası Berlin'de bu adımın daha da ileriye taşınması bekleniyor. Zirvenin sürpriz konukları ise ABD'nin baş müzakerecileri Steve Witkoff ve Jared Kushner olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın da katılacağı zirve ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yine Perşembe günü Çin'in Shenzhen kentinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında birkaç saat sonra yapılacak üçlü görüşmeyle aynı saatlerde gerçekleşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı