Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Finlandiyalı mevkidaşı Valimaki ile bir araya geldi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki ile bir araya geldi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki ile bir araya geldi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki ile görüştü. Orgeneral Metin Tokel, konuk Komutanı askeri törenle karşıladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı