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Rusya'nın Abu Dabi'de Finlandiya'nın NATO'dan çıkmasını talep ettiği öne sürüldü

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Bild'e göre Rusya'nın Abu Dabi'deki gayriresmi görüşmelerde Finlandiya'nın NATO'dan ayrılması ve Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını bırakması gibi taleplerde bulunduğu iddia edildi. Teklifin Avrupalı temsilcilere sunulduğu belirtildi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yürütülen gayriresmi görüşmelerde, Finlandiya'nın NATO'dan ayrılması, Baltık ülkelerinde NATO askeri üslerinin kurulmaması ve Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarının tamamını Moskova'ya bırakması gibi kapsamlı taleplerde bulunduğu iddia edildi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Rus müzakereciler tarafından hazırlandığı ve Abu Dabi'deki Avrupalı temsilcilere de sunulduğu belirtilen gayriresmi teklif, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinin yanı sıra Avrupa'da yeni bir güvenlik düzeni oluşturulmasını öngörüyor.

Rusya'nın Estonya, Letonya ve Litvanya'dan NATO askeri üslerinin kurulmasını yasaklamasını, Finlandiya'dan ise NATO üyeliğinden ayrılarak önceki statüsüne dönmesini talep ettiği öne sürülen haberde, Moskova'nın Ukrayna'dan da kalıcı olarak tarafsız kalmasını, askeri blokların dışında yer almasını ve NATO'ya katılmamasını istediği belirtildi.

Buna karşılık ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik ihtimalinin açık bırakılması teklif ediliyor.

Teklifte, Rusya'nın halihazırda işgal altında tuttuğu Ukrayna topraklarını elinde tutması ve Donbas bölgesinin tamamını kontrolüne alması isteniyor.

Bu kapsamda Ukrayna'nın, halen kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki topraklardan da vazgeçmesi öngörülüyor.

Rusya'nın planında, Ukrayna'nın Karadeniz'deki önemli limanlarından Odessa ve Mikolayiv'in askerden arındırılması ve bu limanların deniz üssü olarak kullanılmasının yasaklanması da yer alıyor.

Ayrıca Karadeniz ve Baltık Denizi'nde serbest deniz ulaşımının güvence altına alınmasına yönelik ayrı düzenlemeler yapılması teklif ediliyor.

Rusya'dan Belarus'taki nükleer silahları çekme önerisi

Bild'in haberine göre, Rus tarafı bu taleplere karşılık Belarus'ta konuşlandırdığı nükleer silahları geri çekmeyi ve bu ülkeye orta menzilli füze yerleştirmemeyi teklif ediyor.

Ayrıca Rus birliklerinin Transdinyester'den çekilmesi de planın karşılıklı yükümlülükleri arasında yer alıyor.

Ancak bunun için Moldova'nın askeri bloklara katılmaması şartı öne sürülüyor.

Gazete, Rusya'nın Kaliningrad bölgesindeki askeri kapasitesine ilişkin benzer bir geri adımın ise teklifte yer almadığını aktardı.

Moldova'nın geleceğine ilişkin düzenlemeler de içeren planda, Moldova'nın ana toprakları, ayrılıkçı Transdinyester bölgesi ve Gagavuzya'dan oluşan federal bir cumhuriyet kurulması öngörülüyor.

Moldova'nın AB'ye katılması halinde Transdinyester ve Gagavuzya'ya bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı verilmesi de teklifin maddeleri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA
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