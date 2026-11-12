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Arnavutluk Finlandiya maçı hangi kanalda, Arnavutluk Finlandiya nereden CANLI izlenir?

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Arnavutluk Finlandiya maçı hangi kanalda, Arnavutluk Finlandiya nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım 2026 Perşembe günü futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Arnavutluk, Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbolseverler, Arnavutluk Finlandiya maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Arnavutluk ile Finlandiya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. İşte Arnavutluk Finlandiya maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

ARNAVUTLUK FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutluk Finlandiya maçı, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS KAÇINCI KANALDA?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan bir dijital platform. Kanalın Digiturk, D Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bir kanal numarası bulunmuyor. S Sport Plus'a resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

ARNAVUTLUK FİNLANDİYA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Arnavutluk Finlandiya maçını izlemek isteyenler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı olarak takip edebilir. S Sport Plus yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan ulaşılabiliyor.

ARNAVUTLUK FİNLANDİYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Arnavutluk Finlandiya maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izlemek için S Sport Plus aboneliği gerekiyor.

ARNAVUTLUK FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutluk Finlandiya maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

ARNAVUTLUK FİNLANDİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arnavutluk ile Finlandiya arasındaki karşılaşma, Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.

ARNAVUTLUK FİNLANDİYA MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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