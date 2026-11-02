Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Finlandiya, Lüksemburg ve İsviçre 2029 Kadınlar EuroBasket ev sahipliğine aday oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Finlandiya, Lüksemburg ve İsviçre 2029 Kadınlar EuroBasket ev sahipliğine aday oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA, 2029 Kadınlar EuroBasket ev sahipliği adaylık sürecinde ilk aşamanın tamamlandığını açıkladı. Finlandiya, Lüksemburg ve İsviçre resmi başvuruda bulundu; ev sahipleri, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun Mart 2027'de Roma'da yapacağı toplantıda belirlenecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA 2029 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) ev sahipliği adaylık sürecinde ilk aşamanın tamamlandığını açıkladı.

Finlandiya, Lüksemburg ve İsviçre, organizasyona ev sahipliği yapmak için resmi adaylık başvurusunda bulundu. Üç ülkenin başvuruları, önümüzdeki aylarda FIBA Avrupa tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sürecinin ardından organizasyona ev sahipliği yapacak ülkelerin, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun Mart 2027'de İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştireceği toplantıda belirlenmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 69 sitede yayınlandı.
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında korkutan deprem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nevzat Aydın'a haraç tehdidinde yeni gelişme! 8 şüpheli adliyede

Hedeflerinde Nevzat Aydın vardı! Haraç çetesi için yolun sonu
Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreterliğine Kemal Şamlıoğlu'nu atadı

TBMM'de kritik atama yapıldı
Adana'da bavuldan yere düşen tabanca ateş aldı! 12 yaşındaki Melek yüzünden ağır yaralandı

Dolaptan bavulu indirdiler, kurşun küçük Melek'in yüzüne geldi
Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki

Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki
ABD'de 9 kişinin hayatını kaybettiği jet kazası 3D simülasyonla canlandırıldı

9 kişinin can verdiği facia, böyle simüle edildi
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

EYT'yi kıl payı kaçıranları umutlandıran haber! Detaylar belli oldu

Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu

Belediye meclisinde rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu