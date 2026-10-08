Haberler

Bayburt'tan Erasmus+ grubu Finlandiya'nın Espoo kentinde eğitimi inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'tan Erasmus+ grubu Finlandiya'nın Espoo kentinde eğitimi inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2025 Erasmus+ projesinde ilk hareketlilik Finlandiya'nın Espoo şehrinde yapıldı. 5 günlük programa 3 lise öğretmeni, 1 refakatçi öğretmen ve 3 öğrenci katıldı; öğretmenler kapsayıcı eğitim, öğrenciler dijital öğrenme üzerine gözlem yaptı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 2025 Erasmus+ projesi kapsamında ilk hareketlilik Finlandiya'nın Espoo şehrinde gerçekleştirildi. Programa Bayburt'ta görev yapan 3 lise öğretmeni, 1 refakatçi öğretmen ve 3 öğrenci katıldı.

5 gün süren hareketlilikte öğretmenler, Espoon kaupunki - Tapiolan lukio'da kapsayıcı eğitim konusunda işbaşı gözlem faaliyetlerinde bulundu. Öğrenciler ise dijital öğrenme teması kapsamında derslere katılarak dijital araçların eğitimde kullanımını yerinde gözlemledi ve grup çalışmalarında yer aldı.

Öğretmen ve öğrenciler, Finlandiya'daki eğitim uygulamalarını yerinde inceleyerek farklı eğitim yaklaşımları hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yüreğir Belediye Meclisi'nde 'satılık' tartışması: CHP'li iki meclis üyesi birbirine girdi

"Kadın meclis üyesine korkunç saldırı girişimi" iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu

6 ceset bulundu, hepsi de aynı yöntemle öldürülmüş
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı

Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık iki katı olacak
Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği

Bu sözlerle paylaştı: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği
AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum

AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Tamamı açıklansın
Edirne'de ortaokulda silah alarmı! Öğrencinin çantasından kurusıkı tabanca çıktı

Okula kurusıkı tabancayla geldi! Kendisi de ailesi de gözaltında

Başakşehir'deki okul saldırısında 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı

Başakşehir'deki okul saldırısı! Saldırgan ile anne-babası tutuklandı
Kastamonu'da polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 410 bin 719 TL ceza! Tam 9 ayrı ihlal

16 yaşındaki sürücü polisten kaçtı! Kesilen ceza dudak uçuklattı