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Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası Alanya'da 6 ülkeden 8 takımla başladı

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Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Alanya'da 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla başladı. Türkiye, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Danimarka'dan takımlar Atatürk Spor Salonu'nda madalya için mücadele ediyor; organizasyon 8 Kasım Pazar günü sona erecek.

Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla başladı.

Görme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Danimarka'dan 8 takımın katıldığı şampiyonada genç sporcular, madalya için ter döküyor.

Organizasyonda Türkiye'den Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü ile 6 Şubat Görme Engelliler Spor Kulübü, İsveç'ten FSBU Gothenburg, Almanya'dan RGC Hansa Rostock, Danimarka'dan Aarhus Goalball, Finlandiya'dan Aisti Sport ve Old Power ile Fransa'dan GC Lyons Golden Flash takımları yer alıyor.

Şampiyona 8 Kasım Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA
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