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NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı

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NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı Haber Videosunu İzle
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı
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Rusya'nın NATO sınırlarına yakın bölgelerdeki askeri depolarına tank, zırhlı araç ve topçu sistemleri sevk ettiği ortaya çıktı. Uydu görüntülerinde, Finlandiya ve Baltık ülkelerine yakın tesislerde yeni ve modernize edilmiş askeri araçların biriktirildiği görüldü. Rusya'nın askeri stoklarını yeniden güçlendirmesi dikkat çekerken, uzmanlar bu hareketliliğin doğrudan NATO'ya saldırı hazırlığı anlamına gelmediğini belirtiyor.

Rusya'nın askeri teçhizat depolarını yeniden güçlendirmek amacıyla yeni sevkiyatlar gerçekleştirdiği belirtildi. Özellikle NATO ülkelerinin sınırlarına yakın noktalardaki askeri depolama tesislerine zırhlı araç ve ağır silah sistemleri gönderildiği ifade edildi.

Sevkiyatların yalnızca yeni üretilen askeri araçlardan oluşmadığı, bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale getirilen ekipmanların da depolara taşındığı aktarıldı.

TANKLAR, ZIRHLI ARAÇLAR VE TOPÇU SİSTEMLERİ

Bölgedeki askeri hareketliliğe ilişkin aktarılan bilgilere göre sevkiyatlarda tanklar, piyade savaş araçları, zırhlı personel taşıyıcıları ve topçu sistemleri bulunuyor.

Söz konusu ekipmanların askeri depolara yerleştirilmesi, Rusya'nın sınır bölgelerindeki askeri kapasitesini güçlendirme faaliyetleri kapsamında değerlendiriliyor.

FİNLANDİYA SINIRINA 185 KİLOMETRE MESAFEDE

Uydu görüntülerine dayanan incelemelerde, Finlandiya sınırına yaklaşık 185 kilometre uzaklıktaki Karelya bölgesinde bulunan 374. askeri depolama tesisine yeni topçu sistemleri getirildiği tespit edildi. Tesiste 2025 yılından bu yana Malva ve Giatsint-K tipi kundağı motorlu obüslerin biriktirildiği belirtildi.

Estonya ve Letonya sınırlarına yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kostroma bölgesinin Buy kentinde bulunan 22. Merkez Tank Rezerv Üssü'nde ise T-90M tankları, BTR-82A zırhlı personel taşıyıcıları ve BMP-3 piyade savaş araçlarının sayısının arttığı kaydedildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ASKERİ HAREKETLİLİĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Rusya'nın askeri depolarındaki değişim, bağımsız araştırmacıların 2025 ve 2026 yıllarına ait uydu görüntülerini karşılaştırmasıyla ortaya çıkarıldı.

İncelemelerde, Ukrayna savaşı sırasında büyük ölçüde boşalan bazı askeri depoların yeniden doldurulduğu belirlendi.

Rusya'nın Altay bölgesindeki Topçiha üssüne de yaklaşık 78 T-72B3 tankı ile 100'den fazla BMP-2 piyade savaş aracı getirildiği bildirildi.

NATO'YA SALDIRI HAZIRLIĞI MI?

Askeri uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş devam ederken zırhlı araç stoklarını yeniden oluşturmasının uzun vadeli askeri planlamaya işaret edebileceğini değerlendiriyor. Ancak uzmanlara göre söz konusu araçların depolarda bulunması, doğrudan NATO'ya yönelik bir saldırı hazırlığı yapıldığı anlamına gelmiyor. Araçların önemli bölümünün aktif birliklere sevk edilmediği, askeri rezervlerin yenilenmesi amacıyla depolandığı belirtiliyor.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) de Rusya'nın Finlandiya ve Baltık ülkelerine yönelik yakın vadeli konvansiyonel kara saldırısı riskinin halen çok düşük olduğunu değerlendiriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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