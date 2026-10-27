AB, Finlandiya ve Norveç liderlerinin Putin görüşmesini 'not etti'

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Avrupa Birliği (AB), Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "not edildiğini" bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen AB Sözcüsü, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Stubb ve Store'un Putin ile görüşmesinin, 20 Ekim'de Norveç'in başkenti Oslo'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in de katılımıyla gerçekleşen toplantının devamı niteliğinde olduğuna işaret edildi.

"Yalnızca ikili düzeyde gerçekleşen bu telefon görüşmesini not ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin "Rusya'nın bu korkunç saldırganlık savaşına son verilmesi" ve adil ve kalıcı bir barışın sağlanması konusundaki kararlılığını koruduğuna değinildi.

Açıklamada, Rusya üzerindeki baskıyı daha da artırma konusundaki kararlılığın da sürdüğü belirtilerek, "Rusya, şu ana kadar saldırganlık savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair herhangi bir işaret göstermedi." değerlendirmesine yer verildi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Store ile bir araya gelen Stubb, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Putin ile görüşmelerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonda görüştüklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA