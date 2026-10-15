Paul Onuachu kimdir? KuPS'a 3. dakikada gol atıp sakatlanan Trabzonsporlu forvet kaç yaşında, boyu kaç?

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2,01 metre boyundaki Paul Onuachu, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahada yalnızca 9 dakika kaldı. Nijeryalı forvet bu kısa sürede hem takımına öne geçiren golü attı hem de oyuna devam edemeyeceği bir sakatlık yaşadı.

Trabzonspor, 15 Ekim 2026'da Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımıyla Tampere'deki Tammela Stadı'nda karşılaştı. Star'ın maç raporuna göre Onuachu, 3. dakikada Muhammed Salah'ın pasıyla savunmanın arkasına koştu, kaleci Kreidl ile karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi. Golün hemen ardından yere oturup değişiklik istedi. Yerine giren Franculino Dju'nun iki golüyle Trabzonspor maçı 4-2 kazandı.

PAUL ONUACHU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Paul Onuachu, Trabzonspor'da forma giyen Nijeryalı santrfor. Tam adı Ebere Paul Onuachu olan oyuncu 28 Mayıs 1994'te Nijerya'nın Owerri kentinde doğdu ve 32 yaşında. Boyu 2,01 metre.

DANİMARKA'DAN BELÇİKA'YA

Futbola Nijerya'da, Danimarka kulübü Midtjylland'ın ortağı olan FC Ebedei'de başladı. 2012'de Midtjylland'a geçti, arada bir dönem Vejle'ye kiralandı. Southampton'ın resmi sitesindeki profiline göre Midtjylland formasıyla 181 maçta 74 gol attı ve takımla iki kez Danimarka ligi şampiyonluğu yaşadı.

Sonraki durağı Belçika'nın Genk kulübü oldu. 2020-21 sezonunda Genk formasıyla 41 maçta 35 gol attı ve sezon sonunda Belçika'da Altın Ayakkabı'yı ve yılın profesyonel futbolcusu ödülünü aldı.

TRABZONSPOR'A İKİ KEZ GELDİ

Onuachu 2023'te Premier Lig ekibi Southampton'a transfer oldu, ama aynı yıl kiralık olarak Trabzonspor'a gönderildi ve 2023-24 sezonunu Trabzon'da geçirdi. beIN Sports'un verilerine göre bordo-mavili formayla 25 maçta 17 gol attı. 2024-25'te İngiltere'ye döndü; Southampton'da 28 maçta 4 golde kaldı.

Trabzonspor onu Temmuz 2025'te bu kez kalıcı olarak aldı. Kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre Southampton'a dört taksitte 5 milyon 670 bin euro ödenecek. Onuachu 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Garanti ücreti sezonluk 2 milyon euro. İleride başka bir kulübe satılırsa Southampton bonservisten yüzde 20 pay alacak.

GOL KRALLIĞI VE KUPA FİNALİ

2025-26 sezonunda Süper Lig'de 30 maça çıkan Onuachu, 22 gol attı ve gol krallığını aynı sayıda gol atan Başakşehir forveti Eldor Shomurodov ile paylaştı.

22 Mayıs 2026'da Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yendi. İki golü de Onuachu attı: ilkini ilk yarıda, ikincisini 79. dakikada penaltıdan. Fotomaç'ın haberine göre bu, Trabzonspor'un 2019-20 sezonundan sonra kazandığı ilk kupaydı.

NİJERYA'NIN EN HIZLI GOLÜ ONA AİT

Nijerya Milli Takımı'na ilk kez 2018-19 sezonunda çağrıldı. 26 Mart 2019'da Mısır'la oynanan hazırlık maçında, henüz ilk on saniye dolmadan golü attı ve Nijerya maçı 1-0 kazandı. Southampton'ın profili de Vikipedi de bu golü Nijerya tarihinin en hızlı golü olarak kaydediyor.

THOMAS REIS SAKATLIK İÇİN NE DEDİ?

Teknik direktör Thomas Reis maçtan sonra yaptığı açıklamada Onuachu'nun karşılaşmaya iyi başladığını ve güzel bir gol attığını söyledi. Sporx'un aktardığına göre sakatlık için "Çok şanssız bir sakatlık. Umarım kısa bir sürede geri dönecektir" dedi. Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.