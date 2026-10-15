Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor'un ilk 11'i belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇ SAAT 19.45'TE
Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara görev alacak. Barbara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Duncan Spencer yapacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
KuPS Kuopio: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Lutumba, Eskesen, Armah, Parzyszek.
Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Bouchouari, Ozan, Aral, Salah, Onuachu.