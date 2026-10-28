Fidan, Norveç-Finlandiya çağrısında sınır yapay zeka güvenliğini görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sınır (Frontier) Yapay Zeka Modellerinin Kontrolü" başlıklı Norveç- Finlandiya ortak çağrısı kapsamında düzenlenen ilk çevrim içi toplantıya katıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda konuşan Bakan Fidan, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na (2026-2030) değinerek, Türkiye'nin kapasite ve tecrübe paylaşımına ve çağrı kapsamında atılacak müteakip adımlara katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sınır (Frontier) Yapay Zeka Modellerinin Kontrolü" başlıklı Norveç- Finlandiya ortak çağrısı kapsamında düzenlenen ilk çevrim içi toplantıya katıldı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın davetiyle "Liderler Görüşmesi" formatında gerçekleştirilen toplantıda, çağrıda ortaya konulan ilkeler temelinde sınır yapay zeka modellerinin güvenliği ve denetimi, ortak güvenlik ve yönetişim standartlarının belirlenmesi, risklerin mekanizmalarıyla iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarında edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan toplantıda yaptığı konuşmada, BM -Sınır yapay zeka modellerinin test edilmesi, değerlendirilmesi ve ciddi güvenlik olaylarının paylaşılması için ortak kapasite oluşturulmasının önemini vurguladı.

Fidan, Uluslararası Yapay Zeka Güvenlik ve Değerlendirme Enstitüleri Ağı'nın tüm istekli ülkelere açılması ve kritik alanlarda güven artırıcı gönüllü kılavuzlar hazırlanması önerilerini paylaştı.

Ortak kurallar çerçevesinde, güvenlik değerlendirmelerinin ülkeler arasında karşılıklı tanınmasına dayanan, tüm ülkelerce kabul edilebilecek bir yaklaşımın gerekliliğine işaret eden Fidan, yapay zekaya yönelik küresel güvenin, ancak tüm ülkelerin bilimsel kapasiteye ve gerekli değerlendirme imkanlarına erişimiyle tesis edilebileceğini de vurguladı.

Bakan Fidan, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na (2026-2030) değinerek, Türkiye'nin kapasite ve tecrübe paylaşımına ve çağrı kapsamında atılacak müteakip adımlara katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA