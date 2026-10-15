Onuachu sakatlandı mı, Onuachu neden sakatlandı, kaç maç yok, Onuachu Beşiktaş maçında yok mu?

Onuachu kaç maç yok sorusunun yanıtı, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Trabzonspor cephesinden sakatlığın türü ve boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Maç sonunda konuşan teknik direktör Thomas Reis, Onuachu'nun çok şanssız bir sakatlık yaşadığını söyleyerek golcüsünün kısa sürede takıma dönmesini umduğunu ifade etti. Onuachu Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Tüm detaylar haberimizde…

ONUACHU SAKATLANDI MI?

Evet. Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Paul Onuachu sakatlandı. Mücadelenin 3. dakikasında Salah'ın asistiyle ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren Nijeryalı santrfor, golünün kısa süre sonrasında sakatlık belirtileri gösterdi. Oyuna devam edemeyen 32 yaşındaki futbolcu, 10. dakikada yerini Franculino'ya bıraktı.

ONUACHU NEDEN SAKATLANDI?

Onuachu'nun sakatlığının nedeni ve türüne ilişkin Trabzonspor'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Golcü oyuncunun hangi bölgesinden sakatlandığı ve sakatlığın ne kadar ciddi olduğu, kulüp sağlık ekibinin yapacağı kontrollerin ve gerekli tetkiklerin ardından belli olacak.

ONUACHU KAÇ MAÇ YOK?

Onuachu'nun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı henüz bilinmiyor. Sakatlığın boyutu netleşmeden oyuncunun kaç maç kaçıracağına ilişkin bir tahmin yapmak mümkün değil. Trabzonspor'un, Onuachu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmeyi tetkiklerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

THOMAS REİS'TEN ONUACHU AÇIKLAMASI

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Onuachu'nun sakatlığına da değindi. Reis, Nijeryalı golcünün çok şanssız bir sakatlık yaşadığını belirterek, oyuncusunun antrenmanlarda iyi çalıştığını, maça iyi başladığını ve güzel bir gol attığını söyledi. Alman teknik adam, Onuachu'nun sakatlığından dolayı üzgün olduğunu ifade ederek golcüsünün kısa sürede takıma dönmesini umduğunu dile getirdi.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAZANDI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililer, karşılaşmada 3-0 öne geçtikten sonra rakibine gol izni verdi. Thomas Reis, uzun bir yolculuğun ardından farklı saha ve hava koşullarında oynadıklarını belirterek kazanmanın kolay olmadığını, ancak takımının iyi oynadığını söyledi.

ONUACHU BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Onuachu'nun sakatlığı, Trabzonspor'un Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde bordo-mavili cephede endişe yarattı. Golcü oyuncunun derbide forma giyip giyemeyeceği, sağlık kontrollerinin sonucuna bağlı olacak. Onuachu'nun yetişememesi halinde Franculino'nun forvet hattında görev alması gündeme gelebilir.

ONUACHU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 karşılaşmada görev yapan Paul Onuachu, 3 gol kaydetti. 2,01 metrelik boyuyla hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Nijeryalı golcü, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'a 2025 yazında bonservisiyle transfer olmuştu.