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(ANTALYA) - Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 kapsamında Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşme Destek Mekanizması'nın (LDC-GIF) resmi tanıtımının gerçekleştirildiğini duyurdu. Mekanizmanın teknoloji transferi, uluslararası finansman ve yatırım fırsatlarını bir araya getireceğini belirten Kacır, zirve kapsamında Küba, Finlandiya ve Uganda temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen temaslara ve Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen yeşil sanayileşme girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"YEŞİL SANAYİLEŞME TÜM ÜLKELER İÇİN BİR KALKINMA FIRSATI"

En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşme Destek Mekanizması'nın (LDC-GIF) resmi tanıtımının gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, girişimin Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının sekretarya desteğiyle hayata geçirildiğini açıkladı.

Mekanizmanın teknoloji transferi, teknik ve kurumsal kapasite gelişimi, uluslararası finansman kaynakları ve yatırım fırsatlarını bir araya getireceğini ifade eden Kacır, "LDC-GIF ile çok taraflı iş birliğini somut projelere, teknolojiye ve yatırımlara dönüştüren yeni bir ortaklık platformu oluşturuyoruz" dedi.

Kacır, "Yeşil sanayileşmenin bir ayrıcalık değil, tüm ülkelerin erişebileceği bir kalkınma fırsatı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜBA VE FİNLANDİYA İLE YEŞİL TEKNOLOJİLER GÖRÜŞÜLDÜ

COP31 kapsamındaki ikili temaslarını da sürdüren Kacır, Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodríguez Batista ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Küba arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve yeşil teknolojiler başta olmak üzere sanayi alanındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Finlandiya Ekonomik İşler Bakanı Sakari Puisto ile de görüşen Kacır, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir sanayi ve temiz teknolojiler alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

BM YETKİLİLERİYLE YEŞİL DÖNÜŞÜM VE KALKINMA TEMASLARI

Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana ile görüşmesinde yeşil sanayileşmenin hızlandırılması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve gelişmekte olan ülkelerin yeşil dönüşüme katılımının artırılmasını ele aldı.

BM 81. Genel Kurul Başkanı Halilur Rahman ile de bir araya gelen Kacır, iklim değişikliğiyle mücadelede çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi ve en az gelişmiş ülkelerin desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

UGANDA İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

COP31 kapsamında Uganda Dışişleri Bakanı Adonia Ayebare ile de görüşen Kacır, iki ülke arasındaki iş birliğini ve uluslararası platformlardaki dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kacır, Türkiye'nin daha kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir küresel ekonomi için uluslararası iş birliğini artırmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA