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Beş Kuzey ülkesi NATO savunmasını güçlendirecek ortak anlaşma taslağında uzlaştı

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Beş Kuzey ülkesi NATO savunmasını güçlendirecek ortak anlaşma taslağında uzlaştı
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Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç, NATO'nun kolektif savunmasını güçlendirecek ortak savunma anlaşması taslağında uzlaştı. Oslo'daki NORDEFCO toplantısı sonrası duyurulan anlaşma, silahlı kuvvetlerin sınır ötesi koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlıyor.

OSLO, 13 Kasım (Xinhua) -- Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç, silahlı kuvvetlerinin sınır ötesi koordinasyonunu geliştirecek ve NATO'nun kolektif savunmasını güçlendirecek ortak bir savunma anlaşması taslağı hazırlama konusunda uzlaştı.

Karar, perşembe günü Oslo'da Kuzey Savunma İşbirliği (NORDEFCO) kapsamında düzenlenen iki günlük bakanlar toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiriyle duyuruldu. Bakanlar, önerilen Kuzey Savunma İşbirliği Anlaşması'nın daha yakın askeri işbirliği için yasal bir çerçeve sağlayacağını ve çalışmaların NATO'nun çabalarıyla uyumlu yürütüleceğini kaydetti.

Norveç Savunma Bakanı Tore O. Sandvik, beş ülkenin silahlı kuvvetlerinin sınır ötesi faaliyetlerini daha sorunsuz gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla uygulamadaki engellerin kaldırılmasını ve ilgili mevzuatın uyumlu hale getirilmesini değerlendireceklerini belirtti.

Savunma bakanları ayrıca, sivil makamlar ile ordu arasındaki işbirliğini artırmak üzere acil durum hazırlığı ve sivil savunmadan sorumlu yetkililerle bir araya geldi.

2009 yılında kurulan NORDEFCO, ortak operasyonlar ve askeri tedarik gibi alanlarda beş ülke arasındaki işbirliğini derinleştirdi. 2023'te Finlandiya ve 2024'te İsveç'in üyelik sürecinin tamamlanmasıyla, beş ülkenin tamamı NATO üyesi oldu.

Kaynak: Xinhua
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